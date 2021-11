« Maison à vendre » du 19 novembre 2021 : du jamais vu ce soir sur M6 !

5 ( 4 )

« Maison à vendre » du vendredi 19 novembre 2021. Non vous ne rêvez pas ! Votre magazine « Maison à vendre » est désormais diffusé le vendredi soir. Pour ce numéro inédit, rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour voir ou revoir l’émission en replay. Et dans ce numéro vous risquez d’être beaucoup surpris par ce couple qui a mis en vente son appartement il y a déjà 10 ans ! Du jamais vu dans l’émission ! Et comme si cela ne suffisait pas, ils n’ont eu que 2 visites !







« Maison à vendre » du 19 novembre 2021 : demandez le programme

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Ghyslaine et Daniel d’une part; à Laetitia et Lionel d’autre part.

🏠 Ghyslaine, 67 ans, est coiffeuse dans son propre salon, et Daniel, 69 ans, est un ancien carrossier à la retraite. Ils vivent à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, dans le même appartement depuis… 43 ans ! Ils y sont très attachés, mais la petite côte qui les mène à leur immeuble, puis les 3 étages sans ascenseur deviennent de plus en plus difficiles. Ils veulent donc déménager en centre-ville, dans un appartement plus accessible. Ils ont voulu se débrouiller seuls pour la vente de leur bien, mais jusqu’ici ils n’ont pas eu une seule visite, et cela fait donc maintenant 10 ans que la situation est à l’arrêt ! Stéphane Plaza va descendre dans le Sud pour aider ces retraités inséparables à vendre enfin leur appartement, et leur permettre de profiter pleinement de leurs retraites. Emmanuelle Rivassoux va moderniser tout l’appartement et changer la décoration très personnelle de Ghyslaine et Daniel, afin de les libérer de cette situation.



"Ça paraît dingue !" 😱

Ghyslaine et Daniel essayent de vendre leur bien et n'ont eu que deux visites en 10 ans… 📺 #MAV, ce vendredi à 21.05 pic.twitter.com/TD6HTJ5QL5 — M6 (@M6) November 16, 2021

🏠 Laetitia, 43 ans, boulangère, et Lionel, 48 ans, salarié de la grande distribution, sont séparés depuis plus d’un an. Ils ont deux enfants de 17 et 13 ans et une maison en commun à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Laetitia vit avec les 2 enfants dans la maison, mais financièrement elle ne peut plus aujourd’hui assumer tous les frais, et Lionel attend impatiemment la vente de cette maison. Le couple a du mal à communiquer depuis la séparation, donc pas facile de s’entendre sur la question de la vente. Stéphane Plaza va jouer le rôle de médiateur pour vendre au mieux cette maison familiale. Sophie Ferjani va faire renaître l’harmonie dans cette maison pour que les visiteurs s’y projettent enfin.

Ce soir encore, et plus que jamais, Stéphane Plaza va devoir redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour attirer de nouveaux acheteurs dans « Maison à vendre » à partir de 21h05 sur M6.

