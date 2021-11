« La Boîte à Secrets » du 19 novembre 2021 : les invités de Faustine Bollaert ce soir (vidéo)

5 ( 5 )

« La Boîte à Secrets » du 19 novembre 2021. Nouveau numéro de l’émission de Faustine Bollaert « La Boîte à Secrets ». Ça se passe ce soir sur France 3 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay et ce durant 7 jours. Rendez-vous à partir de 21h05 !







« La Boîte à Secrets » c’est quoi déjà ?

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l’émission, en (re)voici le concept :

On a tous des secrets que l’on garde enfouis au plus profond de nous.

Qu’on a pris soin de ranger dans une boîte dont nous seul avons la clé.



Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu’on a envie de les partager.

Et si, le temps d’une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets ?







« La Boîte à Secrets » du 19 novembre 2021 : les invités de ce soir

Ce soir Faustine Bollaert accueille les invités suivants :

Nolween Leroy, Sylvie Vartan et Soprano pour une soirée toujours plus festive et émouvante !

Alors, préparez-vous à :

— Chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui,

— Tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère,

— Découvrir des archives personnelles de nos invités,

— Ou pénétrer dans leurs sphères privées avec des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Extrait Vidéo

Découvrez un extrait vidéo de votre soirée avec Nolween Leroy et un émouvant message de sa grand-mère

Pour cette nouvelle émission, Faustine vous invite à faire la fête et, attention, tout peut arriver dans LA BOÎTE À SECRETS !

