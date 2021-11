« Secrets d’histoire » du 15 novembre 2021 : ce soir, partez sur les traces d’Emile Zola (

4.4 ( 7 )

« Secrets d’histoire » du 15 novembre 2021. Ce soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose d’en découvrir un peu plus sur un écrivain lu partout dans le monde, salué pour son courage et ses engagements, et pourtant, si mal connu… Émile ZOLA.







Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 15 novembre 2021 : Émile Zola : la vérité quoi qu’il en coûte !

Dans ce nouveau numéro inédit de « Secrets d’histoire », Stéphane Bern nous entraîne à la rencontre de l’un des plus grands écrivains français, Émile Zola. Un homme épris de justice et de vérité dont les héros comme Gervaise, Nana ou Lantier ont bercé notre adolescence. Mais quel homme se cache derrière cette personnalité trop souvent associée uniquement à son célèbre « J’accuse » ?

Un travailleur acharné, tout d’abord, dont les enquêtes minutieuses et préparatoires de ses romans, rendent au plus juste la société qui est la sienne.



Le suivre dans ce Secrets d’histoire exceptionnel est donc l’occasion pour nous de découvrir son enfance dans la lumière provençale d’Aix-en-Provence. Mais aussi les lieux mêmes qui lui ont inspiré nombre de ses romans comme les mines du Nord ou les grands magasins parisiens.

D’entrer, sur ses traces, dans sa belle demeure de Médan, son cadre de vie et d’écriture. Et d’y révéler le secret de son existence. Sa double vie entre une épouse à qui il doit tout, Alexandrine, et son plus grand amour, la mère de ses enfants, Jeanne. Une lingère de 27 ans plus jeune que lui.

C’est enfin la possibilité d’écouter comme vous ne l’avez jamais entendu l’article de « J’accuse » lu par Fabrice Luchini. Mais aussi de deviner ce qui se cache derrière la mort bien mystérieuse d’Émile Zola.

Invités et intervenants

Fabrice Luchini,

Jean-Luc Mélenchon,

Martine Leblond-Zola (arrière-petite-fille d’Emile Zola, vice-présidente Maison Zola – Musée Dreyfus),

Danièle Thompson (cinéaste),

Alain Pagès (historien de la littérature),

Jean-Paul Delfino (écrivain),

Evelyne Bloch-Dano (biographe),

Philippe Séguy (écrivain),

Philippe Oriol (historien),

Jean Garrigues (historien),

Bruno Fuligni (historien),

Isabelle Delamotte (biographe),

Valentine Del Moral ( (biographe),

Sylvie Patry (conservatrice au Musée d’Orsay),

Eléonore Reverzy (professeur de littérature à l’Université de la Sorbonne nouvelle),

Gérard Dumont (historien),

Virginie Girod (historienne)…

« Emile Zola, la vérité quoi qu’il en coûte ! », un tout nouvel épisode de Secrets d’Histoire avec Stéphane Bern et la participation exceptionnelle de Fabrice Luchini !

