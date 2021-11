Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 3 décembre 2021

4.8 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 3 décembre 2021 – Alors que c’est la fin du week-end, il est temps, comme chaque dimanche soir, pour les fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que ça va être compliqué pour Ludo, qui est obligé de dire la vérité à Noémie. Son couple risque bien d’exploser…

Camille continue de mal tourner tandis qu’Elisabeth doit prendre une décision vis à vis de Bertier.



Lundi 29 novembre 2021, épisode 784 : Soumis à un chantage, Ludo est contraint de révéler une vérité qui pourrait être fatidique à son couple. Camille se livre à des activités illégales et ses fréquentations inquiètes de plus en plus son père. Virgile entre dans une nouvelle phase de son existence. Eve en fera-t-elle partie ?

Mardi 30 novembre 2021, épisode 785 : Ludo tente de trouver un compromis pour sauver son couple mais il va être confronté à un drame inattendu. De son côté, Gary s’inquiète des conséquences de son mensonge, alors qu’Elisabeth doit faire front à des conflits d’ordre professionnels et privés. Tiendra-t-elle le choc ?

Mercredi 1er décembre 2021, épisode 786 : La relation entre Ludo et Noémie va-t-elle survivre aux terribles épreuves qu’ils traversent ? Parallèlement, le cas Bertier continue de diviser le couple d’Elisabeth et d’Alain. De son côté, Alix veut piéger Bertrand…

Jeudi 2 décembre 2021, épisode 787 : Alors qu’Alix culpabilise suite aux récents évènements, Yann et Elise font une découverte qui rebat toutes les cartes. Après avoir longuement réfléchi, Elisabeth contacte Berthier et lui fait une proposition inattendue.

Vendredi 3 décembre 2021, épisode 788 : De plus en plus déstabilisé, Ludo décide de prendre le taureau par les cornes et d’avoir une franche conversation avec ses proches. Par ailleurs, Camille s’essaie à de nouvelles activités sous le regard bienveillant de Steve.

