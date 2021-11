Un si grand soleil en avance : Ariane apprend pour Ludo et Noémie (résumé + vidéo épisode n°781 du 25 novembre 2021)

5 ( 6 )

Un si grand soleil du 25 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses ne s’arrangent pas pour Ludo ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, Ariane va apprendre que Ludo est le petit ami de sa fille !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 781



Ariane appelle Noémie et lui demande quand elle va enfin rencontrer son petit ami. Noémie lui explique que Ludo l’emmène en week-end… En entendant ce prénom, Ariane est mal à l’aise et comprend. Elle l’interroge sur l’aspect physique de ce dernier et réalise qu’il s’agit du même Ludo qu’elle !

Alors qu’Elisabeth subit de graves tensions familiales et professionnelles, Myriam est en proie à un conflit de loyauté qui peut lui couter cher. De son côté, Alix doit faire face à une pression incessante qui met en danger son avenir. Entrainera-t-elle Ludo sur cette pente glissante ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

