Demain nous appartient du 25 novembre : Rebecca et Sébastien prêts à tout (résumé + vidéo épisode 1065 en avance)

4.4 ( 17 )

Demain nous appartient du 25 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1065 de DNA – Rebecca et Sébastien sont décidément prêts à tout dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Martin est sur la piste de Sébastien, ce dernier veut s’introduire chez Chloé pour retrouver le dossier que Xavier avait demandé au sujet de l’enquête sur la mort de son père…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Xavier en danger de mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 novembre)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1065



Publicité





Rebecca rejoint Sébastien au Spoon. Ils sont face à un nouveau et dangereux problème. Xavier a demandé aux Archives à Paris de lui envoyer le dossier d’enquêtes de Daniel Meffre. A l’intérieur de ce dossier, des informations que Sébastien et Rebecca ne souhaitent pas divulguer. Seule solution : récupérer coûte que coûte ce dossier en s’introduisant chez Chloé !

On retrouve la sauveuse de Rebecca, visiblement impliquée dans l’affaire… Gabriel et Noor font leur possible pour convaincre Soraya de ne pas quitter la coloc. Et Angie ne cautionne pas la nouvelle vie amoureuse de sa sœur.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1065 du 25 novembre 2021

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note