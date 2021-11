Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 décembre 2021

5 ( 5 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 10 décembre 2021 – Alors que le week-end s’achève, il est temps, comme chaque dimanche soir, pour les fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2021.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo doit se reconstruire après que sa vie ait explosé. Manu est toujours préoccupé par Camille, qui continue de déraper dans son dos…

Quant à Alain et Elisabeth, ils s’expliquent et se disent tout.



Lundi 6 décembre 2021, épisode 788 : De plus en plus déstabilisé, Ludo décide de prendre le taureau par les cornes et d’avoir une franche conversation avec ses proches. Par ailleurs, Camille s’essaie à de nouvelles activités sous le regard bienveillant de Steve.

Mardi 7 décembre 2021, épisode 789 : Ludo confie à Alice qu’il se sent à nouveau soutenu par son entourage et a très envie d’aller de l’avant. Alex tente de rassurer Manu, qui en vrai papa-poule, se pose beaucoup de questions sur Camille.

Mercredi 8 décembre 2021, épisode 790 : Becker et ses hommes échafaudent plein d’hypothèses, mais aucune ne semble vraiment l’emporter. Et s’ils étaient dans l’impasse ? Quant à Alain et Elisabeth, ils ont une conversation où chacun dit tout ce qu’il a sur le cœur.

Jeudi 9 décembre 2021, épisode 791 : Tandis qu’Akim commence à faire ses preuves au sein de la police, un terrible doute s’abat sur Yasmine. Parallèlement, à l’hôpital, un patient crée la polémique au sein du personnel…

Vendredi 10 décembre 2021, épisode 792 : Tandis que Camille fait de nouvelles expériences dans le dos de son père, Ludo a du mal à se reconstruire après les traumatismes récents. Eve, quant à elle, cherche à se rapprocher de son fils…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 22 au 26 novembre 2021 en cliquant ICI

du 29 novembre au 3 décembre 2021 en cliquant ICI

