Un si grand soleil en avance : Yasmine en danger (résumé + vidéo épisode n°770 du 9 novembre 2021)

Un si grand soleil du 9 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Yasmine ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, pour son fils Driss, Yasmine se met en grand danger…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 770

Yasmine se met en danger. Elle remet la somme de 7.000 euros à l’un des trafiquants à qui son fils doit de l’argent… Mais il manque de l’argent sur les 10.000 euros dûs ! L’homme ne compte pas en rester là, il menace Yasmine et lui donne jusqu’à vendredi pour lui apporter 5.000 euros !



Tandis qu’Arthur découvre le mensonge de sa grand-mère qui va remettre en question son avenir, Bertier est de plus en plus sous pression depuis qu’Élisabeth a repris les rênes de L. Cosmétiques.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

