Ici tout commence spoiler : Jérémy dérape face à Simony (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Simony va finalement être viré par Teyssier dans votre série de TF1 « Ici tout commence », il va aller provoquer Clotilde devant Rose et Jérémy… Mais ça va mal tourner et Jérémy va déraper en poussant Simony dans les escaliers !







Le chef tombe et atterrit en bas, inconscient…







Simony interpelle Clotilde juste avant de partir de l’Institut. Il continue de nier tout ce qu’il lui a fait. Le ton monte entre eux et Simony persiste à provoquer Clotilde en insinuant qu’elle l’a séduit. Jérémy ne peut plus se contenir, il attrape Simony et le pousse violemment dans les escaliers !

Ici tout commence spoiler Jérémy dérape et s’en prend à Simony

