Plus belle la vie en avance : Kalya sous pression (vidéo PBLV épisode n°4411)

Meinar ne lâche rien la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Meinar se fait passer pour un client qui a besoin de quelques heures de ménage pour retrouver Kalya seul à seul…







Et il lui met la pression en lui montrant une photo de Franck embrassant Delphine ! Il affirme qu’à cause d’elle et de ce mariage blanc, Franck risque de toute perdre.







Meinar dit à Kalya qu’il n’en restera pas là, et que même si elle parvient à se marier avec Franck, il lui restera quatre ans pour prouver que c’est un mariage blanc. Elle ne sait pas si elle se capable de faire peser sur Franck une menace de prison…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4411 du 15 novembre 2021



