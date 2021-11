Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 novembre 2021

5 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 novembre 2021 – Il est temps pour les fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que ça va être mouvementé pour Elisabeth. En effet, L Cosmétiques va traverser une crise et Elisabeth va se retrouver en première ligne…

Pendant ce temps là , l’étau se resserre sur Alix, dénoncée par un proche. Elle pourrait bien entrainer Ludo dans sa chute ! En effet, il se retrouve dans le viseur de la police et son couple avec Noémie pourrait bien exploser !



Lundi 22 novembre 2021, épisode 779 : Tandis qu’Elisabeth gère comme elle peut la crise qui anime L. Cosmétiques, Ludo comprend qu’il est dans une impasse avec Noémie. Parallèlement, Gary fait tout pour préserver son secret…

Mardi 23 novembre 2021, épisode 780 : Alors que la situation s’envenime pour Alix qui ne voit pas comment s’en sortir, Ludo est confronté à un douloureux dilemme. De son côté, Yasmine est contrainte d’imposer de nouvelles règles à son fils…

Mercredi 24 novembre 2021, épisode 781 : Alors qu’Elisabeth subit de graves tensions familiales et professionnelles, Myriam est en proie à un conflit de loyauté qui peut lui couter cher. De son côté, Alix doit faire face à une pression incessante qui met en danger son avenir. Entrainera-t-elle Ludo sur cette pente glissante ?

Jeudi 25 novembre 2021, épisode 782 : Tandis que Manu s’inquiète de plus en plus pour Camille qui se désintéresse de l’école, Eve et Virgile se réengagent dans un projet qui pourrait bouleverser leur vie. Dénoncée par l’un de ses proches, Alix décide de ne pas se laisser faire. De son côté Ludo devient de plus en plus suspect aux yeux de la justice…

Vendredi 26 novembre 2021, épisode 783 : La vie affective de Ludo est de plus en plus mouvementée, qui redoute des conséquences irréversibles pour son couple. Alors que Gary préfère mentir à la police plutôt que de révéler un secret qui l’affecte, Lucille s’interroge sur sa probité. Elisabeth découvre une faille dans la vie privée de Bertier. Osera-t-elle l’utiliser contre lui ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 8 au 12 novembre 2021 en cliquant ICI

du 15 au 19 novembre 2021 en cliquant ICI

