Audiences TV prime 9 décembre 2021 : « Rebecca » (TF1) leader devant « Elysée 2022 » (France 2), carton pour « Canap 2002 » (TMC)

Audiences TV prime jeudi 9 décembre 2021. Hier soir c’était l’heure du final pour la série de TF1 « Rebecca ». Et même si les scores sont loin d’être exceptionnels, notez une petite hausse pour ce dernier rendez-vous. Verdict : 3.19 millions de téléspectateurs pour une part d’audience de 16.2%.







Audiences TV jeudi 9 décembre prime 2021 : les autres chaînes

« Elysée 2022 » avec Éric Zemmour n’a pas démérité. Le magazine politique de France 2 a convaincu 2.84 millions de nos concitoyens soit 15% des téléspectateurs.

Le « Meilleur pâtissier » de M6 peut compter sur ses fidèles. Hier soir il a fait saliver 2.41 millions soit 13% de l’ensemble du public 29% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats… cible sur laquelle M6 était largement en tête.



#audience #LMP large leader auprès des FRDA-50 ans et des -50 ans. 2e meilleure performance FRDA-50 de la saison. 13% 4+

29% FRDA-50 ans

23% -50 ans

2.4M° tlsp (pic à 2.8M°)

On retrouve ensuite France 3 avec le film de Roland Emmerich « Midway ». Il a réuni 2.03 millions de Français (pda 10.3%);

Et on retiendra aussi le carton de TMC avec « Canap 2002 » d’Etienne Carbonnier qui revenait donc sur l’année 2002. En moyenne cela a ravivé les souvenirs de 1.12 million de Français soit 5.4% de l’ensemble du public et jusqu’à 1.61 million pour la première partie. Grosse performance sur la cible des ménagères avec jusqu’à 16.1% de pda sur cette cible stratégique, soit mieux que TF1 !

