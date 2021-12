5 ( 4 )

« Élysée 2022 » du jeudi 9 décembre 2021. Quelques jours seulement après sa déclaration de candidature à la présidentielle, Eric Zemmour sera l’invité du magazine « Élysée 2022 » qui sera diffusé ce soir, jeudi 9 décembre 2021, à partir de 21h05 sur France 2 ou en replay sur France.TV. C’est le troisième numéro de ce nouveau magazine après les numéros des 23 septembre et 30 novembre dernier.







« Élysée 2022 » : à propos

Chaque mois, Élysée 2022 recevra une personnalité politique de premier plan et l’ensemble des candidats à la présidentielle. Ils répondront aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier sur les grands sujets qui font l’actualité mais aussi sur leur programme.

Puis, dans le cadre d’un grand débat, cette personnalité sera confrontée à un contradicteur politique.

Plusieurs autres temps forts, pour rythmer ce nouveau rendez-vous : « En immersion » avec Francis Letellier sur le terrain en région, qui donnera la parole aux Français, une séquence où des primo-votants auront l’opportunité de questionner l’invité sur les thématiques qui les intéressent, le face-à-face avec un invité mystère, issu de la société civile, les questions économiques abordées avec Alexandra Bensaid, ainsi qu’une rubrique dédiée au fact-checking avec Jean-Baptiste Marteau.



En fin d’émission, l’édito de Nathalie Saint-Cricq et le verdict de Brice Teinturier : l’invité principal a-t-il convaincu ou non les téléspectateurs ?

En 2e partie de soirée, les téléspectateurs retrouveront Élysée 2022, le débrief, présenté par Léa Salamé et Laurent Guimier, avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et des personnalités de la société civile.

« Élysée 2022 » du jeudi 9 décembre 2021 : l’invité est Éric Zemmour

Et c’est donc Éric Zemmour qui sera l’invité de ce nouveau numéro inédit. Le désormais candidat répondra aux questions de Léa Salamé et Laurent Guimier et dévoilera son programme électoral

Face à lui, et dans le cadre d’un grand débat, il sera confronté à Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

