« Camille & Images » du 10 décembre 2021 : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

5 ( 3 )

« Camille & Images » du 10 décembre 2021. Camille Combal est de retour ce soir, sur TF1 pour un nouveau numéro de son émission « Camille & Images ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1. Pour cet épisode n°7, vous aurez encore droit au meilleur des images de 2021, les plus drôles de la télé, du web et des réseaux sociaux, toutes classées dans différentes catégories.







Publicité











Publicité





Camille et son équipe ont tout regardé en 2021 et rien ne leur a échappé ! Politiques, animateurs, journalistes… et même les invités ne seront pas épargnés.

« Camille & Images » du 10 décembre 2021 : les invités de Camille Combal

Et ce soir, pour cette nouvelle soirée pop-corn entre amis, vous découvrirez notamment, dans chaque catégorie, les TOP images 2021 choisies par les Français.

Les invités

Autour de Camille Combal, nous retrouverons cette semaine : Eric Antoine, Josiane Balasko, Marilou Berry, Cyril Féraud, Hélène Mannarino, Isabelle Nanty, Jeff Panacloc, Jean-Pierre Pernaut, Soprano



Publicité





Ensemble ils revivront l’année en images mais pas que, puisqu’ils devront s’affronter dans des jeux et autres surprises prévus par leur hôte.

Extrait vidéo

En attendant ce soir, voici quelques images…

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note