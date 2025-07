« La vengeance de ma soeur jumelle » : votre téléfilm ce 4 juillet sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La vengeance de ma soeur jumelle » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 4 juillet 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La vengeance de ma soeur jumelle ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La vengeance de ma soeur jumelle » : l’histoire, le casting

Kendra est une jeune femme épanouie, professeure de lycée aimée de tous et comblée auprès de son mari, Dane. Mais sa vie bascule lorsque Amber, sa sœur jumelle dont elle a été séparée depuis trente ans, la retrouve. Les deux ont été placées à l’orphelinat à un an, mais seule Kendra a été adoptée deux ans plus tard, tandis qu’Amber y est restée jusqu’à sa majorité. À l’opposé de Kendra, Amber est une délinquante vivant de petits vols. Une nuit, elle s’introduit chez Kendra, qui alerte la police sans savoir qu’il s’agit de sa sœur ; rien ne semble avoir disparu, et elle croit à une simple tentative de cambriolage.



Peu après, la vie de Kendra devient un cauchemar : ses paiements sont bloqués, ses commandes n’arrivent plus, sa clé de coffre disparaît… Amber s’est emparée de son identité. Enceinte et désemparée, Kendra se rend à l’orphelinat pour percer le mystère de sa mère biologique, où elle découvre l’existence de cette sœur jumelle. Entre-temps, la police commence à la suspecter elle-même…

Avec : Lindsay Hartley (Kendra / Amber), Jason Cermak (Dane), Candice Hunter (Janet), Peter Flemming (Le détective Mendez)

Et à 16h, « L’ombre de mon jumeau » (rediffusion)

Pour son anniversaire, Ashley fait la connaissance de Tyler, le nouveau petit ami de sa fille Jocelyn. Leur voisin Jake passe également devant la maison pour lui offrir un rosier en cadeau. Le lendemain, Tyler rend visite à son frère jumeau, Derek, interné dans un hôpital psychiatrique. Derek a choisi de plaider la folie pour éviter la prison, après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à leurs parents et à Maggie, son ex-petite amie.

Avec : Brigid Brannagh (Ashley), Timothy Granaderos (Derek / Tyler), Mark Lindsay Chapman (Le docteur Rubin), Louis Mandylor (Jeke)