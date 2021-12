Demain nous appartient spoiler : Mona embrasse... Victor (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Mona a eu un coup de coeur pour Victor lors du réveillon de Noël dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Mona ne va pas hésiter à embrasser le père de Timothée !







Mona a donné rendez-vous à Victor au Spoon pour lui proposer un travail.







L’occasion pour elle de se rapprocher un peu plus de lui. Elle va droit au but et lui saute dessus pour l’embrasser, ce qui surprend énormément Victor !

