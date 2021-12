Demain nous appartient spoilers : Aurore face à sa mère, Mona amoureuse, un mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 au 31 décembre)

4.4 ( 7 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 au 31 décembre 2021 – C’est Noël mais aussi le début week-end, et comme chaque samedi, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Demain nous appartient » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée pour Aurore.







En effet, la flic va devoir faire face à son passé avec le retour de sa mère. Aurore doit alors dévoiler un secret d’enfance à ses filles…

De son côté, Martin doit se faire à l’idée d’être le père de Nordine. Et en même temps, Virginie lui fait une annonce.



C’est l’heure du mariage pour Sara et Roxane, entourées de leurs proches. Pendant ce temps là, Mona est amoureuse de Victor ! Elle tente de le pistonner pour travailler au lycée, et par surprise, elle l’embrasse…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 27 au 31 décembre 2021

Lundi 27 décembre (épisode 1087) : Aurore doit affronter le retour d’une personne disparue depuis des années. Nordine ne sait plus comment agir avec Martin. Ce dernier doit faire face à une annonce de Virginie. La requête de Charlie divise le clan Moreno.

Mardi 28 décembre (épisode 1088) : Aurore se laisse convaincre par sa famille et revient sur sa décision. La police fait une découverte sur le cambrioleur. Amoureuse, Mona est déterminée à se rapprocher de l’homme qui l’intéresse… Les enfants Moreno sont prêts à tout pour contrer Charlie.

Mercredi 29 décembre (épisode 1089) : Aurore dévoile à ses filles un lourd secret d’enfance. Le cambrioleur semble cibler une nouvelle victime. La rencontre entre Jordan et le frère de Jahia la fait douter sur son couple… Mona propose à Chloé un candidat très spécial pour occuper un poste au lycée.

Jeudi 30 décembre (épisode 1090) : Aurore est furieuse de l’initiative prise par William. La police établit un lien entre deux affaires. La rencontre entre Roxane et la mère de Sara ne se passe pas comme prévu. Xavier n’apprécie pas du tout la nouvelle collaboratrice de Raphaëlle.

Vendredi 31 décembre (épisode 1091) : Tout le monde se retrouve pour célébrer un heureux événement. Les Daunier reçoivent une visite surprenante. Jack essaie de deviner l’identité de son admirateur secret. Les ados font une proposition intrigante à François. Roxane et Sara mettent en place un stratagème pour aider Nordine.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 20 au 24 décembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

