Ici tout commence spoilers : Claire de retour, Louis manipule Teyssier, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 au 31 décembre)

3 ( 2 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 27 au 31 décembre 2021 – C’est le début du week-end et, comme tous les samedis, il est temps pour les fans du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le concours de la meilleur école de France. Teyssier annonce que c’est Maxime qui va défendre les couleurs de l’institut et ce n’est pas du goût de Louis…







Publicité





Ce dernier va s’aider des cahiers de son père pour convaincre Teyssier qu’il est doué et qu’il doit lui aussi représenter l’institut !

Claire est de retour et soutient son fils. Et entre Guillaume et Clotilde, rien ne va plus !



Publicité





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 27 au 31 décembre 2021

Lundi 27 décembre (épisode 301) : L’institut Auguste Armand est en effervescence : le concours de la meilleure école de cuisine approche. Louis a un plan pour convaincre Teyssier de le laisser participer. A la coloc, Eliott n’a pas d’autre choix que d’appeler son père à l’aide. Clotilde surprend Deva avec Souleymane et lui conseille de révéler son secret.

Mardi 28 décembre (épisode 302) : Avec l’aide de Claire et Charlène, Louis tente de prendre Teyssier à son propre jeu et d’imposer son style culinaire. Voyant Célia douter de sa sincérité, Stella hésite à lui dire la vérité. Persuadé que Deva est victime de maltraitance, Souleymane tente de convaincre Rose d’agir.

Mercredi 29 décembre (épisode 303) : Acculé, Teyssier est forcé de reconnaître publiquement le talent de Louis. Mais Enzo découvre le mystérieux carnet à l’origine de ce soudain succès… Perdue dans sa vie sentimentale, Célia décide de prendre le large. Pendant ce temps, Guillaume cherche un moyen de venir en aide à Laetitia, quitte à se mettre à dos Clotilde.

Jeudi 30 décembre (épisode 304) : A l’institut, Charlène se rend compte que, prêt à tout pour gagner le concours, Louis lui a planté un couteau dans le dos. Alors qu’elle se faisait une joie de fêter le Nouvel An avec ses amis, Anaïs découvre que Lisandro veut lui mettre des bâtons dans les roues. Laetitia laisse sa fille interférer dans ses histoires d’amour, ce qui ne plaît pas du tout à Clotilde.

Vendredi 31 décembre (épisode 305) : Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Louis se démène pour parvenir à ses fins. A l’institut, la nouvelle décision d’Antoine ne fait pas l’unanimité. Lisandro se plie en quatre pour tenter de regagner le cœur de sa belle.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 27 au 31 décembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note