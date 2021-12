« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 9 décembre 2021 : Cyril Lignac va affronter les pâtissiers ce soir sur M6

5 ( 6 )

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 9 décembre 2021. Bonne nouvelle pour vos papilles qui vont de nouveau saliver ce soir sur M6 ou en replay sur 6PLAY pour un nouveau numéro inédit du concours gourmand « Le Meilleur Pâtissier ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne avec Marie PORTOLANO aux commandes.







Un numéro pas tout à fait comme les autres puisque Cyril Lignac va affronter les 6 apprentis pâtissiers encore en lice lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte !

Pour cette dixième semaine de concours, Cyril Lignac, natif de l’Aveyron, va prendre les rênes du concours et emmener nos pâtissiers dans sa région de cœur : le Sud-Ouest !

Mais nos six pâtissiers amateurs réussiront-ils à faire honneur au Sud-Ouest et à battre notre chef pâtissier sur ses terres ?



« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 9 décembre 2021

Le défi de Cyril : La boîte de cannelés

Pour démarrer leur semaine à la découverte de la région de Cyril Lignac, nos six pâtissiers amateurs vont s’attaquer à un monument de la pâtisserie du Sud-Ouest : le cannelé. Inventé par des religieuses bordelaises au XVIIIe siècle, il reste à ce jour un défi pour bon nombre de pâtissiers ! D’autant que nos pâtissiers devront également confectionner d’indispensables boîtes comestibles pour accueillir leurs réinterprétations des cannelés du Sud-Ouest !

L’épreuve technique : Le béret basque

Pour la première fois en dix ans, Cyril Lignac va affronter nos six pâtissiers amateurs lors de la redoutable épreuve technique de Mercotte ! Un défi exceptionnel pour notre chef pâtissier, car Mercotte ne va pas ménager son complice de toujours, en lui donnant un handicap de temps et une recette incomplète… Et pour cette deuxième étape gourmande dans le Sud-Ouest, nos pâtissiers amateurs et notre chef préféré devront réaliser un béret basque : un gâteau crée en 1914 en hommage au traditionnel couvre-chef de la région. Une recette que Mercotte a particulièrement pimentée pour l’occasion ! Alors qui réussira à battre Cyril Lignac ?

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs vont mettre le Sud-Ouest à l’honneur ! Ils devront représenter les symboles de cette région en gâteaux, sans oublier d’y intégrer des saveurs locales. D’autant que ce n’est pas un, mais deux enfants du pays qu’ils devront convaincre à la dégustation !

Avec le Chef Yannick Delpech, natif d’Albi, chef pâtissier et plus jeune chef étoilé de France (2000).

Alors, lequel de nos pâtissiers amateurs remportera le tablier bleu ? Qui sera éliminé ce soir ?

Cette semaine, #LMP met le cap sur la région de cœur de @cyril_lignac 🤩

Pour la première fois, les pâtissiers vont tenter de le battre lors de la redoutable épreuve technique de @mercotte 🍰

Jeudi à 21.05 pic.twitter.com/xWKXXPs5jm — M6 (@M6) December 6, 2021

