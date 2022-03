Audiences TV prime 24 mars 2022 : « Balthazar » leader devant « Élysée 2022 »

5 ( 5 )

Audiences TV prime 24 mars 2022. Hier soir, en première partie de soirée, nouvelle victoire de « Balthazar » sur TF1. Le légiste préféré des téléspectateurs a attiré en moyenne 4.56 millions de fans soit 24.9% des téléspectateurs. Le premier épisode, seul inédit de la soirée, a pu compter sur 5.92 millions d’inconditionnels (pda 27.9%).







Audiences TV prime 24 mars 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec « Élysée 2022 ». Léa Salamé et Laurent Guimier et leurs 5 invités ont convaincu 2.19 millions de nos concitoyens, soit 9.9% de l’ensemble du public.

Sur France 3 la rediffusion du film « Prête-moi ta main » a réuni 1.92 millions de cinéphiles soit 9.3% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

Sur M6 la nouvelle étape de « Pékin express » a réuni 1.88 million d’aventuriers soit 11.1% de l’ensemble du public. Notez que Charlotte et Sarah ont été éliminées ! La chaîne était leader sur le public jeune et féminin sur l’ensemble de la soirée.



France 5 complète le top 5 avec sa série documentaire « L’univers » dont les sujets ont suscité la curiosité de 876.000 personnes (pda 4.3%).

