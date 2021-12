Plus belle la vie : ce soir, Thomas et François se réconcilient (résumé + vidéo épisode 4429 PBLV du 9 décembre 2021)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4429 du jeudi 9 décembre 2021 – Contre toute attente, François et Thomas vont se réconcilier ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». Après que François soit intervenu pendant que Thomas se faisait agresser sur la place du Mistral, il vient remercier son frère au bar et ils se réconcilient…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4429

Boher arrive à l’hôpital avec les survivalistes, et Riva accepte de les prendre en charge. Léa est à bout de force et parvient difficilement à ventiler Aurore. Elle commence à perdre espoir, mais Boher lui annonce qu’il a retrouvé Vidal. Léa voit les mains de Vidal trembler. Il lui révèle sa maladie et également qu’il a terminé sa dernière boite de médicaments. Léa essaie d’en retrouver les composants pour recréer le médicament et donne la potion à Vidal…



Le lendemain, François ouvre à nouveau le Mistral. Thomas prend son courage à deux mains et va remercier son frère. François propose de se relayer avec le Marci pour proposer des repas. Les deux frères travaillent ensemble dans ce qui ressemble à un début de rapprochement…

Luna fait visiter le Céleste solidaire à Barbara. Elle est impressionnée devant tant d’organisation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4429 du 9 décembre

