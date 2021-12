Ici tout commence du 16 décembre : Maxime refuse d’abandonner (résumé + vidéo épisode 294)

4.8 ( 8 )

Ici tout commence du 16 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 293 – Même si Teyssier a pris sa décision concernant le menu de Noël, Maxime refuse d’abandonner ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il réunit sa brigade et les remotive à bloc afin de trouver l’ingrédient qu’il manque au plat d’Eliott !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Célia amoureuse, Greg confronte Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 décembre)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 294



Publicité





Teyssier est remonté. le plat présenté par Maxime et son équipe est un échec. Et pour cause, il manque un ingrédient et Eliott n’arrive pas à les aider… Mais c’est sans connaître la pugnacité de Maxime.

La brigade de Maxime est sauvée par un ingrédient miracle. Au Double A, Anaïs parvient à redonner le sourire au fils de Lisandro. C’est l’heure du girl power aux marais salants : Célia et Stella ne se laissent pas faire !

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 16 décembre

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note