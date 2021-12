Ici tout commence spoilers : Célia amoureuse, Greg confronte Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 décembre)

3 ( 2 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 13 au 17 décembre 2021 – Le week-end commence à peine et, comme chaque samedi, il est temps pour les accros à la série de TF1 « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être encore marquée par le comportement d’Eliott !







Publicité





En effet, alors que ses amis le recherchent, Eliott est avec un mystérieux inconnu, Aurélien. Greg finit par les retrouver tous les deux et confronte Eliott ! Il lui explique que ce n’est pas un amant mais… son père adoptif ! Greg essaie de connaitre la vérité sur le problème d’Eliott avec la période de Noël…

A l’institut, c’est l’anniversaire de Salomé, qui fête ses 22 ans. Mais Teyssier met une grosse pression sur Maxime et toute sa brigade.



Publicité





De son côté, Célia se rapproche de Stella. Les deux jeunes femmes semblent sous le charme l’une de l’autre ! Vont-elles succomber ?

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 13 au 17 décembre 2021

Lundi 13 décembre (épisode 291) : Greg voit son couple aller droit dans le mur. Olivia et Lionel décident de mettre au point un repas de Noël vegan. Rose comprend que Souleymane ment à son père et accepte de le couvrir.

Mardi 14 décembre (épisode 292) : A l’institut, Teyssier met une nouvelle fois la pression à Maxime : si la brigade n’est pas au point, c’est sur lui que ça retombera. La brigade d’Olivia est en difficulté mais ne jette pas l’éponge. Guillaume révèle son secret à Clotilde.

Mercredi 15 décembre (épisode 293) : Eliott s’efforce de mettre de côté ses angoisses tandis que la brigade se mobilise pour réussir le menu de Noël. Souleymane parvient à embobiner Antoine, mais Rose n’est pas dupe. Guillaume est face à un dilemme. La réaction de Clotilde s’avère pour le moins surprenante.

Jeudi 16 décembre (épisode 294) : La brigade de Maxime est sauvée par un ingrédient miracle. Au Double A, Anaïs parvient à redonner le sourire au fils de Lisandro. C’est l’heure du girl power aux marais salants : Célia et Stella ne se laissent pas faire !

Vendredi 17 décembre (épisode 295) : Eliott décide d’affronter ses démons et de renouer avec le passé. Le petit jeu d’Anaïs va trop loin et Esteban comprend qu’elle l’a mené en bateau. A l’institut, le charme de Stella ne laisse personne indifférent…

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 13 au 17 décembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note