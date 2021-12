Ici tout commence spoiler : Maxime et Enzo, le gros clash (VIDEO)

5 ( 1 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que le concours de la meilleure école de France échauffe les esprits à l’institut dans votre série « Ici tout commence », un gros clash va éclater entre Enzo et Maxime lors du réveillon du Nouvel An !







En effet, dans quelques jours, Enzo va se rallier à Louis et s’en prendre à Maxime… Les deux élèves vont en venir aux mains et Teyssier va décider de stopper net la soirée.







Alors que la fête du nouvel an bat son plein, Enzo et Louis provoquent lourdement Maxime. Mais ce dernier ne se laisse pas faire et balance ses quatre vérités à son ancien ami. C’est là qu’une bagarre démarre entre Enzo et Maxime !

Ici tout commence spoiler Enzo frappe Maxime

