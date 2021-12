Plus belle la vie en avance : Bastien arrêté par la police (vidéo PBLV épisode n°4446)

4.4 ( 7 )

La police va arrêter Bastien sous les yeux de ses enfants la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Jean-Paul et ses collègues passent les menottes à Bastien et l’arrêtent !







Publicité





Sa femme, Elodie, a disparu en mer alors qu’elle était seule avec Bastien. Il est le suspect numéro 1 de la police.







Publicité





La police menotte Bastien et l’embarque. Hugo ne comprend pas ce qui se passe mais Luna va veiller sur la fratrie le temps que cette histoire s’éclaircisse. Mais Akira, de nerf, balance à ses frères et sa sœur que Luna couche avec leur père. Hugo est en colère et se sent trahie par Luna.

Si les flics pensent que Bastien a tué Elodie, la version de Bastien est toute autre : il est parti faire un tour en mer avec sa femme pour calmer une dispute, il s’est assoupi et quand il s’est réveillé, Elodie n’était plus là…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4446 du 3 janvier 2022

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Bastien fait peur à Luna, Mouss devient CPE (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note