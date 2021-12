« Rogue One : A Star Wars Story » : en mode rediffusion ce soir sur TF1 (dimanche 26 décembre 2021)

5 ( 6 )

« Rogue One : A Star Wars Story » est en mode rediffusion ce soir sur TF1 à partir de 21h05 dans le cadre de « Ciné Dimanche ». Streaming possible sur MYTF1 via sa fonction direct. Diffusé pour la première fois en clair en 2019, il avait alors attiré 4.21 millions de fans de la plus intergalactique des sagas, soit 19.7% du public présent devant son poste de télévision. En sera t-il de même ce soir ?







Chronologiquement situé entre les épisodes III et IV de la célèbre saga intergalactique, ce film nous raconte comment, contre toute attente, un petit groupe de rebelles va réussir à subtiliser les plans de l’Etoile Noire aux redoutables troupes de l’Empire.

« Rogue One : A Star Wars Story »

En attendant de connaître les chiffres d’audience, petite piqûre de rappel avec l’histoire de votre film…

Dans une période de conflit, un groupe d’improbables héros s’unit pour voler les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction massive de l’Empire. Ce tournant décisif dans la chronologie Star Wars réunit des personnes ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires, pour défendre une noble cause.



Casting

Un film réalisé par Gareth Edwards.

Felicity Jones (UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS) est à la tête de la distribution avec Diego Luna (HARVEY MILK). À leurs côtés, on retrouve Ben Mendelsohn (ANIMAL KINGDOM), Mads Mikkelsen (CASINO ROYALE), Alan Tudyk (I, ROBOT), Riz Ahmed (JASON BOURNE) et Forest Whitaker (LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE). Sont également à l’affiche deux des plus grandes stars chinoises, Donnie Yen (IP MAN) et Jiang Wen (LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI).

Le saviez-vous ?

🎬 En dépassant le milliard de dollars de recettes dans le monde et en se plaçant sur la seconde marche du box-office français des films sortis en 2016 avec près de 5 millions d’entrées

🎬 Le film a été nommé deux fois aux Oscars

🎬 Une série préquel, centrée sur la vie de Cassian Andor (qui sera à nouveau incarné par Diego Luna), est en développement. Il s’agira de la deuxième série inspirée de l’univers Star Wars en prises de vue réelles après The Mandalorian.

Teaser vidéo

Si vous ne l’avez pas encore vue, voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée dans les salles de cinéma.

Fans de la plus intergalactique des sagas, serez-vous au rendez-vous pour cette nouvelle diffusion ?

« Rogue One : A Star Wars Story » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 ! En attendant, que la force soit avec vous… ^^

