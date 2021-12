« Koh-Lanta : la grande aventure » : c’est quoi cette émission diffusée ce soir sur TF1 (mardi 21 novembre 2021) ?

5 ( 2 )

« Koh-Lanta : la grande aventure » est une émission inédite et non le début d’une nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Et vous la découvrirez ce soir, mardi 21 décembre 2021, dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1.FR pour le replay. Une émission exceptionnelle au cours de laquelle Denis Brogniart et 40 aventuriers emblématiques vont nous faire revivre 20 ans de Koh-Lanta.







« Koh-Lanta : la grande aventure » : présentation

20 ans d’épreuves disputées, de retournements de situation et de votes surprises au Conseil,

20 ans de vie de robinsons, de totems d’immunité et de jeu de Confort remportés,

Mais surtout, 20 ans que le flambeau de Koh-Lanta brûle, depuis qu’il est entré dans le cœur des français, c’était en 2001.



Le 21 décembre, sur TF1, Denis Brogniart et 40 aventuriers emblématiques qui vous ont marqué par leur courage et leur personnalité, vous proposent de revivre ces 20 ans de Koh- Lanta.

Ils se sont tous prêtés au jeu des souvenirs et des confidences, pour vous raconter comme jamais, cette expérience unique qui a changé leur vie.

Avec eux, et guidés par Denis Brogniart, vous découvrirez ou redécouvrirez tous les moments les plus forts qui ont construit la légende de cette aventure hors du commun.

27 saisons, près de 400 aventuriers, …

Même si vous pensez tout connaître de Koh-Lanta, ce prime événement va vous surprendre, vous émouvoir et vous faire découvrir cette épopée d’une toute autre manière.

Les aventuriers parmi les plus emblématiques vont vous raconter leur aventure, comme jamais ils ne l’ont fait.

Vous découvrirez aussi certaines coulisses de la production de cette émission phare, et Denis Brogniart se livrera, en toute intimité, sur cette aventure qui a changé sa vie.

Nous ouvrons avec vous le grand livre de Koh-Lanta, une soirée d’exception, à ne pas rater.

On n’a pas tous les jours 20 ans ! Alors comme dans toutes les familles, ça se fête !

#KohLanta les 20 ans !

🔥 "Au départ, ils sont 16, à la fin il n'en restera qu'un !"

➡️ Revivez les moments forts de Koh-Lanta, Demain dès 21h05 sur @TF1 pic.twitter.com/nm1dSHX4Du — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) December 20, 2021

Koh-Lanta souffle ses 20 bougies ce soir dès 21h05 sur TF1 ! L’occasion de revivre les moments forts et les séquences cultes d’un des programmes préférés des français !

