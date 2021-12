« Koh-Lanta, La Légende » : pas de gagnant suite aux tricheries (résumé + replay 14 décembre)

5 ( 2 )

Koh-Lanta, La Légende, finale du mardi 14 décembre 2021 – C’est parti pour la finale de « Koh-Lanta, La Légende ». Après les éliminations de Phil et Jade lors de l’orientation, place à la mythique épreuve des poteaux ! Ugo, Claude et Laurent sont les trois derniers aventuriers de cette saison anniversaire de Koh-Lanta, un seul sera sacré grand gagnant ce soir.







Publicité





Les trois finalistes font le point avec Denis. Ils font ensuite leurs bagages, il est temps de quitter le camps.







Publicité





Place aux poteaux. Il fait très chaud et Claude regrette de ne pas avoir pris sa casquette ! Au bout d’une heure, personne n’est tombé et le carré se rétrécit, il faut enlever un côté… Après 2h, le ciel se couvre et la surface se réduit encore. Claude tombe le premier !

Il se met à pleuvoir, c’est la tempête ! Ugo ne bouge pas et Laurent commence à être en difficulté. Le vent se calme, la pluie s’arrête. Après 3h, ça se réduit encore et Ugo tombe ! Laurent remporte les poteaux pour la première fois.



Publicité





Laurent a le privilège de choisir qui affronter face au jury final : sans surprise, il choisit Claude.

C’est l’heure du dernier conseil. Le jury final accueille Jade et Phil, éliminés à l’orientation. Place ensuite à Laurent et Claude, puis aux votes du jury final.

On retrouve Denis Brogniart à Paris avec tous les aventuriers, sauf Coumba qui est dite « souffrante » et Alix qui est en quarantaine.

Après un long retour en images sur la saison et les interventions de chacun, Denis annonce que suite aux tricheries (qu’il appelle des « manquements au code d’honneur du programme »), il ne dépouillera pas l’urne et il n’y aura pas de gagnant ! Les 100.000 euros iront à la fondation Bertrand Kamal.

Si vous avez manqué cette finale de Koh-Lanta du 14 décembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous en 2022 pour la prochaine saison de Koh-Lanta, tournée aux Philippines.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note