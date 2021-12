5 ( 4 )

« Face à Baba » du jeudi 16 décembre 2021 : ce jeudi soir, Cyril Hanouna reçoit Éric Zemmour ! Évènement ce jeudi soir sur C8 et sur MYCANAL.Fr avec la première d’une longue série d’émissions consacrées à la présidentielle 2022. Et pour ce premier numéro, Cyril Hanouna recevra Éric ZEMMOUR pour une interview sans langue de bois et qui s’annonce particulièrement suivie. On s’attend à un vrai carton d’audience et à une certaine agitation sur les réseaux sociaux.







Le principe de l’émission en quelques lignes

Dans « Face à Baba » , Cyril Hanouna recevra dans chacun des numéros les personnalités qui font l’actualité du moment. Leur vérités, leur promesses, les questions que se posent les Français, tout sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse déjà les codes.

Et présidentielle oblige, de nombreux politiques sont bien sûr attendus durant les prochaines semaines…

« Face à Baba » du 16 décembre 2021 : Éric Zemmour en invité

Pour cette grande première de l’émission, le premier invité sera Éric Zemmour, journaliste, essayiste et désormais candidat officiel à l’élection présidentielle 2022. Un candidat que personne n’avait vraiment vu venir et que certains sondages qualifient désormais pour le 2ème tour de l’élection présidentielle !



L’occasion pour lui, on l’imagine en tout cas, de réagir aux propos d’Emmanuel Macron qui s’exprimera ce soir sur TF1 à partir de 21H05.

🚨 ÉVENEMENT 🚨 Pour la première de #FaceàBaba, @CyrilHanouna recevra le candidat à l'élection présidentielle @ZemmourEric. Rendez-vous ce jeudi en prime time et en direct sur C8 ⤵ pic.twitter.com/c4rEzA1O0e — C8 (@C8TV) December 14, 2021

« Face à Baba », la grande première, c’est pour ce jeudi 16 décembre à 21h15 en direct sur C8 juste après « Touche pas à mon poste »

