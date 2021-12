La série « New Amsterdam » déprogrammée ce 15 décembre 2021 et remplacée par un entretien avec Emmanuel Macron

4.9 ( 7 )

La série « New Amsterdam » déprogrammée ce 15 décembre 2021 ! Les fans la série de TF1 « New Amsterdam » étaient impatients de retrouver leurs héros préférés ce mercredi soir. Et bien ils devront prendre le mal en patience puisque TF1 a annoncé sa déprogrammation pure et simple cette semaine. Quant à la suite de la saison 3, on ne sait pas encore quand elle sera diffusée. Peut-être en janvier, ou pas… car les audiences sont particulièrement décevantes en cette nouvelle saison.







La série « New Amsterdam » déprogrammée ce 15 décembre: voici pourquoi !

Et vous vous demandez peut-être pourquoi TF1 a fait ce choix. À priori, et même s’ils ne sont pas bons, les chiffres de l’audience n’y sont pour rien. TF1 diffusera en effet un entretien exclusif d’Emmanuel Macron qui a été baptisé « Emmanuel Macron, où va la France ? ». Notez que, selon les informations du Parisien, cet entretien ne sera pas en direct puisqu’il aurait été enregistre dimanche.

Emmanuel Macron où va la France ?

A 116 jours du premier tour de l’élection présidentielle 2022, le Président de la République Emmanuel Macron accordera mercredi 15 décembre un entretien exceptionnel à Audrey Crespo-Mara, de TF1 et Darius Rochebin, de LCI. Alors que la cinquième vague du Covid prend une grande ampleur en France à quelques jours des fêtes de fin d’année, il répondra aux questions que se posent les F rançais.

Lors de ce moment de vérité, le Président sera interrogé sur la manière dont il a vécu son quinquennat, les moments forts, les réussites comme les échecs. Il abordera également sa vision de l’avenir.



Évènement exceptionnel sur TF1, Emmanuel Macron se livrera à un exercice inédit pour un Président de la Vème République et répondra sans détour à toutes les questions d’Audrey Crespo-Mara et de Darius Rochebin.

Dès 22h50 une émission spéciale prendra le relais. Elle nous sera présentée par Julien Arnaud, avec Ruth Elkrief et Adrien Gindre, chef du service politique TF1-LCI.

