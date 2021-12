Un si grand soleil en avance : Eve fait une proposition à Eliott (résumé + vidéo épisode n°793 du 13 décembre 2021)

4.4 ( 8 )

Un si grand soleil du 13 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Eve va faire une proposition à son fils ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Mais Eliott lui en veut toujours et n’est pas prêt à tourner la page… Il l’envoie balader sans ménagement !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 793



Eve vient voir Eliott au bar, elle a une proposition à lui faire. Elle lui explique qu’avec Virgile, ils vont rénover le camping pour en faire quelque chose de classe, et ils veulent ouvrir un restaurant. Eve propose à Eliott de le diriger ! Mais Eliott est glacial et refuse de travailler avec eux !

La situation se tend de plus en plus entre Camille et Manu, tandis que le trio Yann, Akim et Elise continue de se rapprocher de la vérité…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

