Les 20 ans du « Plus Grand Cabaret du Monde » : ce soir sur C8 (vendredi 31 décembre 2021)

Les 20 ans du « Plus Grand Cabaret du Monde » pour célébrer le passage à 2022, ça vous tente ? Rendez-vous ce soir sur C8 à partir de 21h05 ou en stremaing vidéo puis replay sur MYCANAL.fr. Une émission festive comme on les aimes, une émission destinée à célébrer les 20 ans d’un programme devenu culte.







Les 20 ans du « Plus Grand Cabaret du Monde »

Pour célébrer les 20 ans du Plus Grand Cabaret du Monde, Patrick Sébastien proposait en juin 2018 une soirée exceptionnelle, enregistrée au Sporting Monte-Carlo et placée sous le signe du cirque et de la fête.

Pour l’occasion, il était entouré d’un parrain prestigieux, Alain Delon, de danseuses du Moulin-Rouge et nombreuses personnalités telles que Nicolas Canteloup, Adriana Karembeu, Iris Mittenaere, Sophie Thalmann, Véronique Jannot, Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et Dino et Pamela Anderson !

Des artistes venus du monde entier ponctuaient également la fête avec des numéros époustouflants : Hans Klok (grande illusion), Zurcaroh (acrobates), SOS & Victoria (quick change), Les French Twins (grande illusion écran), Le Cirque de Pékin (contorsion avec ombrelles et équilibre), Jigalov & Oleg (clowns), Vincent C (magie), Duo Flame (main à main), Shin Lim (magie close-up), Die Maiers (trapèze humour), Jean-Pierre Blanchard (peinture), Dani Lary (illusionniste) ou encore Strahlemann & Sohne (jonglage et strip-tease).



Bande-annonce

Dans l’attente de cette grande soirée festive, voici la bande-annonce de votre programme.

Nouveau succès d’audience pour C8 en ce 31 décembre ?

L’an dernier Patrick Sébastien avait offert un beau succès d’audience à la chaîne en réunissant 1.55 million de fans et 7.7% de part de marché avec « Ze Fiesta : 40 ans de carrière ». En sera t-il de même cette année ?

