Demain nous appartient spoiler : Samuel et Alma, c’est fini ! (VIDEO)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Le retour de vacances est rude pour Alma et Samuel ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, rien ne s’est passé comme prévu, Alma est triste et déçue…







Entre Samuel et Alma, rien ne va plus et l’histoire semble terminée.







Il y a de l’eau dans le gaz entre Alma et Samuel, mais ce dernier refuse de voir la réalité en face. Leurs vacances ne se sont pas passées comme prévu. Ils sont sur le point de prendre une décision décisive !

Demain nous appartient Samuel et Alma la rupture

