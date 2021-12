« Maison à vendre » du 3 décembre 2021 : au sommaire ce soir sur M6

5 ( 3 )

« Maison à vendre » du 3 décembre 2021.







Pour ce numéro inédit, Stéphane Plaza se rend dans les Yvelines afin d’aider deux familles à vendre leur bien. Cette fois-ci, il a besoin d’un coup de pouce et fait appel à ses amis ! Une séquence « Plaza & friends » haute en couleurs à ne pas manquer avec Laurent Petitguillaume, Antoine Blandin et Jeanfi Janssens.

« Maison à vendre » du 3 décembre 2021 : demandez le programme

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Corinne et Alexandre d’une part; à Onel et Alexandre d’autre part.

🏠 Corinne, 58 ans, vit dans une maison à Bois-d’Arcy dans les Yvelines avec son fils Alexandre, 28 ans, qui est revenu habiter avec elle après le décès de son père, dont ils ont récupéré toutes les affaires. Corinne et Alexandre ont acheté ensemble une nouvelle maison à Bois-d’Arcy mais ont très peur que le prêt-relais s’éternise. Stéphane Plaza, Carole Carat et mêmes quelques invités surprises vont se surpasser pour faire le tri et remettre cette maison familiale au goût des acheteurs !



« Je vais être ta béquille »

Stéphane Plaza réconforte Corinne, en larmes… 😢#MAV, vendredi à 21.05 pic.twitter.com/M8Jx4boGaO — M6 (@M6) December 2, 2021

🏠 Onel, 32 ans, et Alexandre, 45 ans, habitent depuis une dizaine d’années à Aubergenville dans les Yvelines, dans un grand ensemble de 2 000 logements, dans un appartement au 4e étage. Ils ont craqué sur une maison à quelques kilomètres, avec un grand jardin mais aussi avec quelques travaux de rénovation… Pour les financer, ils ont besoin de vendre leur appartement au plus vite. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont se creuser les méninges et réaliser dans la bonne humeur les transformations les plus judicieuses pour vendre au plus vite !

Et ce soir encore Stéphane Plaza va devoir redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour attirer de nouveaux acheteurs. Retrouvez « Maison à vendre » dès 21h05 sur M6.

