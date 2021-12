Plus belle la vie : ce soir, Léa et Jean-Paul apprennent une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 4425 PBLV du 3 décembre 2021)

4.8 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4425 du vendredi 3 décembre 2021 – Tout s’écroule pour Jean-Paul et Léa ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils apprennent que leur fille, la petite Aurore, est atteinte d’une malformation cardiaque ! Elle est gravement malade et va devoir être opérée d’urgence…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4425

Léa prodigue les gestes de premier secours à Aurore pendant que Boher fonce chercher un médecin. Dans le chaos de l’hôpital, il tombe sur Vidal, qui administre au bébé un anticonvulsivant. Vidal et Léa échangent un regard. Ils pensent à la même chose : Aurore a un problème au cerveau. Il faut faire une IRM, mais pour ça il faut réussir à déplacer l’appareil pour le brancher sur le générateur de secours. Boher demande l’aide d’un ami qui a de la force…



Estelle et Benjamin reconnaissent qu’ils ont couché ensemble par vengeance mais ne regrettent rien. Ils refont l’amour. Ils se sentent bien ensemble. Toujours enfermés à l’hôtel, Sylvia et Francesco sont trouvés par les secours. Lorsque Francesco revient à l’appartement accompagné de Sylvia, Estelle est furieuse et veut le virer…

Delatour est mort dans la nuit. Josiane, Bahya et Yvonne se mobilisent pour trouver une place à ce corps…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4425 du 3 décembre

