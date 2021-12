Plus belle la vie : ce soir, Babeth a des doutes sur le bébé (résumé + vidéo épisode 4442 PBLV du 28 décembre 2021)

3.7 ( 6 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4442 du mardi 28 décembre 2021 – Alors que la famille Nebout est au bord de l’implosion ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Babeth commence à se poser des questions sur le bébé. En effet, elle a des doutes, elle se demande si c’est le leur et avoue à Patrick qu’elle ne l’aime pas !…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4442

Revenue de la baignade, Luna s’apprête à manger sa part de gâteau et Bastien lui arrache des mains et désigne un oiseau mort à côté. Bastien sait que l’oiseau a été empoisonné mais ne dit rien à Luna. De son côté, Thomas sonde la sincérité de Bastien avec Luna et le prévient qu’il garde un œil sur lui. Thomas demande à Luna de faire attention à elle. Bastien soupçonne Akira d’avoir voulu empoisonner Luna. Elodie entend la dispute entre son mari et sa fille…



Lola fait ses débuts dans les cuisines aux cotés de Léo qui ne supporte pas la jeune militante écolo végan. Jules annonce à Kilian et Betty qu’ils ne peuvent pas faire la soirée chez lui car ses parents occuperont l’appartement. Betty, qui pense que le bar appartient à Kilian lui demande s’ils ne pourraient pas faire ça au Mistral…

Barrault profite de l’absence de Léa pour faire voter le budget du projet « mixité capital ». Léa se rend à la marie avec Aurore sous le bras et n’hésite pas à allaiter devant tout le monde. Lougane, mal décide reporter le vote…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4442 du 28 décembre

