EXCLU Plus belle la vie : Bastien fait peur à Luna, Mouss devient CPE (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 8 janvier 2022 Le week-end de Noël s'achève aujourd'hui et, comme chaque dimanches, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d'en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que la police recherche toujours Elodie, qui a disparu en mer.

Aux yeux de la police, Luna est désormais suspecte, et surement la complice Bastien. Ils ont caché sciemment leur liaison et auraient un bon mobile pour supprimer Elodie. Ariane parvient à placer un micro sur le portable de Luna et surprend une conversation avec Thomas où ce dernier lui demande laisser tomber Bastien qui va l’entrainer dans des histoires pas claires…



Mais pour Bastien, il n’y a que Philippe Talbot qui aurait pu enlever Elodie. Ils ont eu une liaison passionnelle dans le passé et il est devenu fou quand elle a rompu avec lui. Ariane et Boher écoute à l’aide du mouchard et se renseignent sur ce Philippe Talbot. Ils retrouvent sa trace, il vient de sortir de prison…

Pour prouver que Bastien est innocent, Luna veut bien collaborer avec la police. Boher lui demande de se rendre avec Bastien chez ce Philippe Talbot. Bastien devient violent et place le couteau de plus en plus près de la carotide de Talbot. Il finit par le lâcher et Talbot jure qu’il ne sait pas où se trouve Elodie et pour preuve il lui tend son téléphone : Bastien peut vérifier, Elodie n’est pas dans les contacts de Talbot. Pour la première fois, Bastien a fait peur à Luna. Elle ne sait plus quoi penser de lui mais accepte quand même qu’il passe la nuit avec elle. Boher demande à Luna de prendre en photo son carnet note qu’il a toujours avec lui. Bastien surprend Luna entrain de fouiller mais ne lui dit rien…

Bilal se plaint que Blanche Marci s’acharne sur lui et le vire souvent de cours alors qu’il n’a rien fait. Mouss observe de près Bilal qui arrive en cours avec une seconde de retard. Blanche ne veut pas le laisser rentrer en classe et Bilal, fataliste, renonce à s’imposer. Mouss prend une résolution et décide de se « battre » pour le cas de Bilal en acceptant le poste de CPE.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 27 décembre sur France 3

Pendant que Sunalee et Hugo présentent à Luna leur projet du nouveau Céleste, Akira et Pablo complotent à voix basse. Akira voudrait faire éclater la vérité au grand jour, mais Pablo l’en empêche pour protéger Hugo. Elodie, qui ignore tout de la relation de son mari avec Luna, demande à Luna et Mirta de faire partie intégrante de leur projet d’hôtel. Le contact entre Akira et Luna passe mal, et cette dernière n’arrive pas à amadouer la jeune fille…

Pour le bien de son couple, Francesco décide d’annoncer à sa sœur et Benjamin qu’ils doivent quitter l’appartement. Mais il fait machine arrière en voyant Sylvia déprimée. Cette dernière a senti un parfum de femme sur la chemise de Benjamin et en conclut qu’il la trompe…

François oblige Lola et Kilian à travailler avec lui au Mistral. Au départ Kilian manque totalement de motivation mais il la retrouve lorsqu’il voit Betty s’attabler…

