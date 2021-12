Plus belle la vie en avance : Ariane interroge Bastien (vidéo PBLV épisode n°4448)

5 ( 5 )

Alors qu’Elodie a disparu depuis cinq jours, Bastien est interrogé par la police la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Ariane est à bout et attaque sévèrement Bastien au sujet de sa fortune et de tout ce qu’il leur cache…







Mais Bastien continue de jurer qu’il n’a pas tué Elodie !







Bastien affirme qu’il y avait quelqu’un d’autre sur le bateau, il demande à Jean-Paul d’enquêter de ce côté là. Mais Jean-Paul est convaincu que Bastien a tué Elodie.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4448 du 5 janvier 2022



