« Pokémon : Détective Pikachu » : ce soir sur TF1 (mercredi 29 décembre 2021)

« Pokémon : Détective Pikachu », le film, est diffusé pour la première fois en clair ce soir, mercredi 29 décembre 2021, sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Signé Rob Letterman, il met en scène Justice Smith, Kathryn Newton ou bien Ryan Reynolds.







« Pokémon : Détective Pikachu » : l’histoire

L’histoire commence avec la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé. Une séparation qui pousse alors son fils Tim, 21 ans, à tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

Bande-annonce

Cette petite présentation ne vous a pas convaincu ? Découvrez les images et la bande-annonce officielle de votre film…



Pour la suite, c’est sur TF1 que ça se passe. Rendez-vous ce soir dès 21h05.

