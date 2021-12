« Secrets d’histoire » du 6 décembre 2021 : ce soir, numéro inédit dédié à dédié à Gustave Flaubert

4.8 ( 6 )

« Secrets d’histoire » du 6 décembre 2021. Ce soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose d’en découvrir un peu plus sur Gustave Flaubert et ce à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours. Titre de ce numéro exceptionnel :« Gustave Flaubert, la fureur d’écrire ! »







« Secrets d’histoire » du 6 décembre 2021

A l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, France 3 rend hommage à cet écrivain français hors du commun.

Au cours de cette émission inédite, Stéphane Bern vous propose de partir à la rencontre de cet homme qui au milieu du XIXe siècle invente le roman moderne.

Mais quel est cet écrivain qui, sans le vouloir, crée le scandale ? Qui est cet homme méticuleux, soucieux du détail et de la phrase parfaite qui passe plusieurs années à l’écriture d’un seul roman ?

Et comment le 29 janvier 1857, Gustave Flaubert, âgé de 35 ans est sur le banc des accusés à Paris à cause du personnage de Madame Bovary, l’héroïne du roman éponyme qu’il a écrit ?

A travers les reconstitutions incroyables, les témoignages d’historiens passionnants et les hommages d’écrivains et acteurs célèbres, Stéphane Bern nous fait découvrir , Rouen, la ville où il est né le 12 décembre 1821, où il a grandi et où il aime écrire… Paris qui voit l’écrivain naître et qui côtoie George Sand, Baudelaire et ouvre la voie à Zola et Maupassant… mais aussi l’Orient et ses charmes secrets et sensuels…

Gustave Flaubert est un homme complexe, qui place l’art avant toute chose, qui fuit la célébrité, qui refuse l’engagement et le mariage, car l’amour selon lui « n’est pas un mets, mais un assaisonnement ».



Avec cette émission riche en anecdotes, confessions et découvertes, partons à la rencontre de celui à qui l’on doit, entre autres, Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), L’Éducation sentimentale (1869)…

Avec la participation de

Jacques Weber (comédien)

Michel Winock (historien)

Yvan Leclerc (professeur de lettres modernes à l’université de Rouen. Spécialiste de Flaubert, il est directeur du Centre Flaubert)

Philippe Séguy (écrivain et journaliste)

Guy Gauthier (docteur en histoire et écrivain)

Pierre-André Hélène (historien)

Virginie Girod (historienne)

Sophie Demoy-Derotte (directrice du musée Gustave Flaubert)

Sandra Glatigny (chercheuse et écrivaine)

Emmanuel Pierrat (écrivain et avocat)

Valérie Duclos (journaliste et auteure)

Caroline Louet (directrice du château de Martainville)

Joëlle Chevé (historienne et auteure)

Jean-Baptiste Chantoiseau (Élève-conservateur à l’Institut national du patrimoine)

Nathalie Romatet (château de Miromesnil)

Frédérique Lurol (directrice du château de Monte-Cristo)

Marie Durel (auteure)

Une série d’hommages à Gustave Flaubert

Notez que « Secrets d’histoire » ne fait que débuter une série d’hommages à Gustave Flaubert sur France TV.

Ce mercredi 8 décembre 2021, l’émission « La Grande Librairie » nous proposera un documentaire nous permettant de partir sur les traces de celui qui fut l’un des pères du roman moderne.

Documentaire : « Sur les traces de Flaubert »

Il règne autour de Flaubert un parfum de mystère. Qui se cache derrière le colosse débonnaire reclus dans son ermitage des bords de Seine dont la légende a sculpté le portrait ? Flaubert est-il cette espèce de machine à la volonté supérieure qui abat des dizaines d’heures de travail en solitaire et dans la douleur, uniquement tendu vers la quête du Beau que la gloire a pétrifié ? Toute sa vie, Flaubert s’est ingénié à brouiller les pistes. Et si la meilleure façon d’entrer dans l’œuvre de Flaubert était de s’inviter dans sa vie, partir sur ses traces… ou ce qu’il en reste ? François Busnel part enquêter sur l’auteur de Madame Bovary : comment vivait-il, comment écrivait-il, quel était son projet artistique, quelle fut son existence, ses opinions politiques, ses amours, ses amitiés, ses obsessions ?

Avec le concours d’historiens, d’écrivains, de professeurs de lettres, d’un prix Nobel de littérature, François Busnel nous fait découvrir un homme et un artiste bien loin des idées reçues et du mythe, écrivain de génie toujours lu et admiré dans le monde entier.

Documentaire (2021 – inédit) – Réalisation François Busnel et Adrien Soland – Production Rosebud Productions, avec la participation de France Télévisions

Diffusé mercredi 8 décembre à 20.55 sur France 5.

