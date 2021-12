Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 décembre 2021

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 décembre 2021 – En cette fin de week-end, il est temps pour les fans de la série « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que les choses ne vont pas s’arranger entre Camille et Manu… Un drame guette l’adolescence, en couple avec Steve. Et elle continue de mentir à son père.

Thierry dérape à nouveau et s’arrange avec la vérité, prenant encore Akim pour témoin. Quant à Eliott, il est au fond du trou mais peut compter sur le soutien de Charles.



Lundi 20 décembre 2021, épisode 799 : Alors que le commissariat fait face à un problème que personne n’arrive à résoudre, un évènement inattendu pourrait tout changer. De son côté, Eve a de plus en plus de mal à se concentrer sur le projet qu’elle porte avec Virgile. Saura-t-elle tout gérer de front ?

Mardi 21 décembre 2021, épisode 800 : Alors que Camille est sur son petit nuage, elle est à des années lumières d’imaginer le drame qui guette. De son côté, Elise ne lâche rien, mais se doute-t-elle des conséquences terribles que ses actes pourraient engendrer ?

Mercredi 22 décembre 2021, épisode 801 : Alors que Steve est contraint de prendre une lourde décision vis-à- vis de Camille, Thierry s’arrange avec la vérité dans une affaire, sous les yeux d’Akim. Parallèlement, Virgile ne peut s’empêcher de faire des reproches à Eve…

Jeudi 23 décembre 2021, épisode 802 : Alors qu’Anissa fait une nouvelle rencontre qui ne la laisse pas indifférente, Camille et Steve prennent la décision de garder leur relation secrète. De son côté, Eliott touche le fond, et aura besoin de toute l’aide de Charles pour s’en sortir…

Vendredi 24 décembre 2021, épisode 803 : Tandis que Camille fait croire à Manu qu’elle n’est plus avec Steve, la pression augmente sur Yasmine qui se retrouve dans une terrible situation. Pendant ce temps, un cambriolage tourne mal, et Hélène sauve la mise à Claire.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 6 au 10 décembre 2021 en cliquant ICI

du 13 au 18 décembre 2021 en cliquant ICI

