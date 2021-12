« Sissi » c’est déjà l’heure du final ce soir sur TF1 (jeudi 30 décembre 2021)

5 ( 2 )

« Sissi » c'est déjà l'heure du final ! Ce soir sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, rendez-vous dès 21h05 pour découvrir les 3 derniers épisodes de cette mini-série germano-autrichienne de Sven Bohse qui a dépoussiéré un mythe mais a beaucoup agité les réseaux sociaux.







« Sissi » : le final ce soir sur TF1 avec les 3 derniers épisodes

ÉPISODE 4 : Sissi et Franz consomment enfin leur mariage et rattrapent le temps perdu. Elle retrouve la trace de Fanny et lui demande conseil pour tomber enceinte, mais elle doit échapper à la surveillance de la cour pour la voir. Pendant ce temps, la situation en Lombardie empire : les rebelles attaquent et tuent le gouverneur. Franz doit faire la guerre, ce qui provoque un mouvement de protestations au sein de la population et risque d’embraser à nouveau la Hongrie. Sissi tombe enceinte à la plus grande joie de tous, mais elle se retrouve prisonnière du palais. Elle ne partage plus les appartements de l’empereur et finit par découvrir que celui-ci a une maîtresse. La comtesse Esterhazi organise une rencontre secrète entre Sissi et un rebelle hongrois, l’un des meneurs du mouvement. Ce dernier lui prie de remettre un courrier à son époux pour tenter d’établir une paix durable en Hongrie. Alors que la situation politique est des plus tendues, Sissi accouche d’une petite fille. Le jour du baptème, un rebelle s’introduit dans la cathédrale et blesse l’empereur.

ÉPISODE 5 : Franz échappe de justesse à une tentative d’assassinat. La guerre est un désastre pour l’Autriche. Sissi vient en aide à une infirmière dans un hôpital militaire de Laxenbourg. Elle tente de convaincre Franz de rencontrer le comte Andrassy.

ÉPISODE 6 : Sophie meurt. Accablés par la douleur, Sissi et Franz rentrent avec le corps de leur fille à Vienne.



Ce soir « Sissi » tire déjà sa révérence à partir de 21h05 sur TF1.

