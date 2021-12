Un si grand soleil en avance : Ludo et Noémie, le clap de fin (résumé + vidéo épisode n°795 du 15 décembre 2021)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 15 décembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une page se tourne pour Noémie ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, l’enquête sur la mort d’Ariane est résolue et elle annonce à Ludo que c’est vraiment terminé entre eux…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 795



Ludo vient soutenir Noémie, qui sait maintenant que c’est Raphaël, l’ami fidèle de la famille, qui a tué sa mère. Noémie est anéantie, Ludo est là pour elle et la prend dans ses bras. Ils vont ensuite marcher, Noémie avoue à Ludo qu’elle l’aime toujours mais qu’elle n’arrive pas à oublier ce qu’il lui a fait. Elle pense qu’ils ne peuvent pas surmonter ça et Ludo lui avoue qu’il en est conscient.

Malgré leurs désaccords, Janet fait appel à l’aide de Claire. Et tandis qu’une nouvelle ombre plane au-dessus de Yasmine, Ludo se débat pour retrouver la force de continuer…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

