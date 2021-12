Plus belle la vie en avance : bientôt la fin du Mistral ? (vidéo PBLV épisode n°4437)

5 ( 2 )

Alors que Luna s’apprête à vendre le Céleste, elle va apprendre une terrible nouvelle la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, Thomas vient l’informer que si elle vend l’hôtel à Vitreuil et Barrault, la mairie veut en profiter pour racheter tout le Mistral et le raser !







Publicité





L’objectif de la mairie est d’en faire un nouveau quartier fermé pour riches, avec boutiques de luxe et piscine sur le toit…







Publicité





Luna et Mirta sont sous le choc. Luna réalise que pour éviter cette catastrophe, elle va devoir vendre à Bastien et sa famille.

Bastien donne donc rendez-vous à Luna et lui demande une dernière fois si elle veut leur vendre l’hôtel. Ces deux-là ne résistent pas à la tentation…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4437 du 21 décembre 2021

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Luna amoureuse, le bébé de Babeth échangé à la maternité (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note