« 9-1-1 Lone Star » du 29 janvier 2022 : ce soir 3 épisodes inédits de la saison 2

« 9-1-1 Lone Star » du 29 janvier 2022. Les équipes d’urgence « 9-1-1 Lone Star » sont de retour ce soir sur M6 pour la suite de la saison 2 ! Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« 9-1-1 Lone Star » du 29 janvier 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 6 : Frères et sœurs

Grace doit gérer l’appel d’urgence d’un jumeau dont le frère siamois est mourant tandis qu’Owen et T.K. risquent leur vie pour sauver deux frères coincés dans un champ de mines artisanales. La mère et la sœur de Paul lui rendent une visite inattendue.

Saison 2 – épisode 7 : Les remplaçants

L’équipe intervient aux funérailles d’un homme lorsqu’un cadavre tombé du ciel s’invite à la cérémonie. La 126e se rend aussi dans un hôpital où l’appareil IRM est devenu incontrôlable…

Saison 2 – épisode 8 : Suivre son instinct

La 126e se rend sur des urgences apparemment sans lien entre elles : le cambriolage d’une banque, l’incendie d’un appartement et une femme enceinte perdue dans un parking. T.K. fête son premier anniversaire de sobriété et Carlos collabore avec son père sur une enquête.

Juste après

Deux épisodes en rediffusion de la saison 1 prendront le relais dès 23h40

« 9-1-1 Lone Star » revient ce soir pour la suite de la 2ème saison inédite. Rendez-vous sur M6 à partir de 21h10 et 6PLAY pour le replay.

