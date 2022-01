Ici tout commence spoilers : Kelly confronte Clotilde, Louis de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 31 janvier au 4 février)

4.3 ( 12 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 31 janvier au 4 février 2022 – Alors qu’en ce samedi le week-end commence, il est l’heure pour les fans de « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le mensonge de Clotilde au sujet de sa grossesse.







En effet, alors qu’elle a récupéré Guillaume grâce à ça, Clotilde n’ose pas lui dire la vérité et décide de mentir à tout le monde en faisant croire qu’elle est bien enceinte… Mais Kelly va découvrir la vérité. Alors quand Guillaume décide de virer Laetitia de l’institut, Kelly confronte Clotilde et lui demande de rétablir la vérité.

De son côté, Mehdi réfléchit à la Saint Valentin. Et il se tourne vers une idée folle : un saut en parachute !



Quant à Célia, elle entre en guerre contre Théo. Et c’est Claire qui va lui apporter son soutien. De son côté, Charlène retrouve Louis.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 31 janvier au 4 février 2022

Lundi 31 janvier (épisode 325) : Kelly fait une importante découverte alors que Guillaume s’apprête à faire son choix. Après sa confrontation avec Théo, Célia décide de se venger. Aidé par Antoine, Souleymane découvre les causes de son malaise.

Mardi 2 février (épisode 326) : Guillaume prend une importante décision concernant Laetitia. Mehdi trouve enfin une idée pour la Saint-Valentin, mais l’épreuve est de taille. Grâce à Solal, Ambre et Tom parviennent à localiser son agresseur.

Mercredi 3 février (épisode 327) : Conduite en urgence à l’hôpital, Clotilde craint que son secret ne soit dévoilé. Alors qu’il pense pouvoir aider Mehdi, Enzo tombe de haut. Aux marais salants, Solal voit d’un mauvais œil le rapprochement entre Ambre et Tom.

Jeudi 4 février (épisode 328) : A l’institut, Clotilde et Laetitia se confrontent violemment et en viennent aux mains. C’est la panique à la coloc : Naël a d’étranges plaques sur le corps. Aux marais salants, Charlène et Louis vivent des retrouvailles enflammées.

Vendredi 5 février (épisode 329) : Révoltée par le sort de sa mère, Kelly confronte Clotilde pour qu’elle rétablisse la vérité. En cuisine, Célia trouve un soutien inattendu en la personne de Claire. Aux côtés d’Anaïs et Lionel, Jasmine fait une terrible découverte.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 31 janvier au 4 février 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.



