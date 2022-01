Demain nous appartient spoilers : Alex et Chloé en danger de mort, Victoire de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 31 janvier au 4 février)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 31 janvier au 4 février 2022 – Alors que c’est le début du week-end, comme tous les samedis, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être celle de tous les dangers pour les Delcourt !







En effet, le retour de Maxime n’est pas de tout repos et les retrouvailles loin d’être celles qu’il imaginait. Chloé et Alex sont en danger de mort ! Alex reçoit un colis piégé et tombe au sol… Judith est paniquée. De son côté, Maxime retrouve sa mère inconsciente et doit appeler les secours !

Quant à Flore, elle prend la décision radicale de quitter Sète. Et Audrey démarre une relation avec… Damien !



Benjamin et Victoire sont tous les deux de retour à Sète, tout comme Samuel qui ne supporte toujours pas de les voir ensemble…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 31 janvier au 4 février 2022

Lundi 24 janvier (épisode 1111) : La situation empire pour la famille Delcourt. Revenu à Sète, Maxime a du mal à garder son calme. Noor initie un rapprochement avec l’homme qui l’intéresse, mais elle est finalement très déçue. Face aux Moreno, Tristan finit par craquer au pire moment.

Mardi 25 janvier (épisode 1112) : Flore doit affronter les conséquences de ses actes. La police creuse la piste d’Andréa. Audrey accepte un rendez-vous qu’elle regrette aussitôt : elle ne voit pas comment concilier sa vie amoureuse et ses enfants. Jack découvre enfin l’identité du mystérieux Simon !

Mercredi 26 janvier (épisode 1113) : Andréa trouve un soutien inattendu. Flore prend une décision importante. Les choses s’accélèrent entre Audrey et Damien… Alma propose son aide pour gérer les enfants Roussel. Victoire ne comprend pas la soudaine complicité entre Samuel et Benjamin.

Jeudi 27 janvier (épisode 1114) : Le sort continue de s’acharner sur les Delcourt tandis que la police avance lentement dans son enquête. Audrey suit les conseils d’Alma et tente le tout pour le tout pour reconquérir Damien. Perdue face à ses sentiments, Noor demande conseil à Judith.

Vendredi 28 janvier (épisode 1115) : La récente découverte de la police bouleverse toute l’enquête. Les choses semblent s’arranger pour Chloé, mais le soulagement est de courte durée. Impuissant, Samuel assiste au rapprochement de Victoire et Benjamin. Maud est au plus mal. Elle ne sait plus quoi faire pour se réconcilier avec Jack.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 31 janvier au 4 février 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

