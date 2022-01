Audiences TV prime 19 janvier 2022 : « The Undoing » leader pour son final devant « L’amour (presque) parfait »

5 ( 3 )

Audiences TV prime 19 janvier 2022. Hier soir TF1 diffusait déjà le final de la série « The Undoing » avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Et elle s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec 3.06 millions de téléspectateurs pour 17.2% de part de marché sur l’ensemble du public.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 19 janvier 2022 : autres chaînes

Sur France 2 petit démarrage pour la série « L’amour (presque) parfait » dont les deux premiers épisodes n’ont convaincu que 2.63 millions de curieux soit 13.4% des téléspectateurs.

M6 complète le podium avec « Qui veut être mon associé ? ». L’épisode n°3 affiche 1.94 million de téléspectateurs et 10.3% de part de marché.. Nouvelle place de leader sur cibles avec 23.2% auprès des FRDA-50 et26% auprès des moins de 50 ans.



Publicité



#audiences Le succès se confirme pour #QVEMA 🥇@M6 large leader FRDA-50 et -50 ans 🙌L'émission atteint ses meilleurs niveaux sur toutes les cibles ▶️1,9M tlsp (pic 2,3M°)

▶️10% auprès des 4+

▶️23% auprès des FRDA-50

▶️26% auprès des -50 ans

▶️40% auprès des 25-34 ans pic.twitter.com/ppPCGvxRkW — M6Pro (@M6pro) January 20, 2022

Petite soirée pour France 3 avec le magazine « Le monde de Jamy » de Jamy Gourmaud et Eglantine Eméyé. Mais le thème choisi, “Santé, budget, environnement : des solutions dans nos assiettes !”, n’a réuni que 1.66 million de personnes (8.4% de pda).

Comme souvent Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Le mystère de la chambre jaune » vu ou revu par 1,51 million de nostalgiques (7.5% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note