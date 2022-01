« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination d’Einath suivie par 3.74 millions de téléspectateurs (audience)

5 ( 2 )

« N’oubliez pas les paroles » : l’élimination d’Einath hier soir sur France 2. Alors que certains espéraient déjà la revoir lors des prochains masters, la maestro de NOPLP a été éliminée hier soir après 13 participations.







« N’oubliez pas les paroles » : élimination d’Einath, nouvelle maestro

Et c’est sur le tube « Harley Davidson » qu’Einath a vu tous ses espoirs s’envoler. Il faut dire que sa rivale, Geneviève, est allée beaucoup plus loin sur cette chanson cumulant 161 points contre 88 pour la championne en titre. Une défaite d’autant plus rageante qu’Einath a avoué avoir pas mal travaillé cette chanson. Cette dernière s’en est donc allée après 13 participations, 12 victoires et 71.000 € de gains.

Trop loin du classement des plus grands maestros, Einath ne reviendra donc pas dans l’émission.



Bravo Einath pour ce parcours ! #NOPLP pic.twitter.com/wFQG2UMu8w — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 19, 2022

Quelle audience pour cette élimination ?

Elimination ou pas, nouveau succès d’audience pour « N’oubliez pas les paroles » dont le deuxième numéro a réuni 3.74 millions de fidèles pour 18.6% de part de marché. France 2 était largement en tête des audiences de l’access prime-time devant le feuilleton « Demain nous appartient » et le 19.20 National de France 3.

« N’oubliez pas les paroles » vous donne rendez-vous ce soir dès 18H40 sur France 2 et en replay sur France.TV. Et c’est Geneviève qui dispose désormais du micro d’argent. Reste à savoir si elle le conservera longtemps ou pas. Pour le moment, ses premiers pas dans l’émission n’ont pas été transcendants avec une première victoire à 1.000 €.

