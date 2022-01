« Le monde de Jamy » du 19 janvier 2022 : au sommaire ce soir « Santé, budget, environnement : des solutions dans nos assiettes ! »

5 ( 3 )

« Le monde de Jamy » du 19 janvier 2022. Ce mercredi soir, numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy ». Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay. Et pour ce nouveau numéro, il sera question du contenu de nos assiettes et de ses conséquences notre santé, mais pas que…







« Le monde de Jamy » du 19 janvier 2022

Dans nos assiettes, l’enjeu est de taille : la production de notre alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre !

Mangeons-nous trop riche ? Comment savoir si nos fruits et légumes contiennent des pesticides ? Faut-il consommer moins de viande ?

Jamy nous apporte des solutions : des menus savoureux, bons pour notre santé, pour la planète… et pour notre portefeuille !

Afin de mieux comprendre l’impact de certains aliments sur notre organisme, Jamy fait un voyage extraordinaire à l’intérieur des carottes, des cookies et des yaourts. Il rencontre les nutriments qu’ils contiennent et dont certains nous rendent accros.



Dans les plus beaux terroirs de France, Jamy nous fait aussi découvrir ces nouveaux agriculteurs qui produisent en préservant l’environnement.

Avec Eglantine, nous voyons également que nous pouvons faire notre marché avec des produits moins polluants, sans dépenser un sou de plus !

Ce qui pollue enfin, c’est le gaspillage … Un tiers de notre nourriture part à la poubelle ! Nous apprenons les bons gestes pour mieux conserver nos aliments et moins jeter.

Pour notre santé comme pour le climat, les solutions sont dans nos assiettes !

Vidéo

